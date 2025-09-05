अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री: रामलला के किए दर्शन-पूजन, राम जन्मभूमि परिसर में करीब दो घंटे बिताए

अयोध्या। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए दुनियाभर से लोग आ रहे हैं। शुक्रवार को भूटना के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे ने पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन-पूजन किए। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार वो शुक्रवार सुबह 9:30 पर भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से बिहार के गया से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पुलिस-प्रशासन समेत अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया।

भूटान के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। करीब 10:00 बजे वो मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला का दर्शन-पूजन किया। इसके बाद उन्होंने कुबेर टीला, जटायु और सप्त मंडपम के मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया। उन्होंने लोअर प्लिंथ के चारों ओर लगने वाले म्यूरल के साथ परकोटा की दीवार पर लगने वाले ब्रांज के म्यूरल को भी निहारा।

वहीं, इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री मोबाइल फोन से वहां की तस्वीरें कैद करते हुए दिखे। उन्होंने राम मंदिर की भव्यवता की तारीफ की। इसके साथ ही राम मंदिर में भ्रमण के दौरान वो काफी खुश दिखे। रामलला के दरबार में उन्होंने तीन बार साष्टांग प्रणाम किया। रामलला की आरती उतारी और पुष्प अर्पित किया। इसके बाद चरणामृत प्रसाद ग्रहण किया। राम मंदिर से प्रधानमंत्री होटल रामायणा पहुंचे। यहां पर भूटान की पारंपरिक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनका स्वागत किया गया।