Big Accident in UP : बांदा जिले में यमुना नदी में डूबी नाव, 4 शव निकाले गए, 46 लापता

Big Accident in UP : यूपी (UP) के बांदा जिले (Banda District) के मरका थाना( Marka Police Station) क्षेत्र में गुरुवार को एक नाव में सवार 50 लोग यमुना नदी (Yamuna River)पर कर कौहन और यशोधर जा रहे थे। तभी नाव अचानक तेज बहाव के चलते भवर में फंस गई।