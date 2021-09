जम्मू-कश्मीर सरकार की बड़ी कार्रवाई, आतंकियों के मददगार 6 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त

जम्मू-कश्मीर सरकार (Government of Jammu and Kashmir) ने आतंकियों से लिंक रखने (Links with Terrorists) और ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में काम करने वाले 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि जिन 6 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उनमें कश्मीर घाटी (Kashmir Valley) के अनंतनाग के टीचर हमीद वानी (Teacher Hameed Wani) भी शामिल है।