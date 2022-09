Flipkart Big Billion Days Sale 2022: जल्द आ रहा है फ्लिपकार्ट का ‘बिग बिलियन डेज’, प्रोडक्ट पर डिस्काउंट और ऑफर्स मिलेंगे

Flipkart Big Billion Days Sale 2022 : ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने द बिग बिलियन डेज सेल सेल की घोषणा कर दी है। द बिग बिलियन डेज सेल 10 अक्टूबर से शुरू होगी। पांच दिनों तक चलने वाली इस सेल में मोबाइल, गैजेट, टीवी, बड़े एप्लायंसेज और अन्य प्रोडक्ट पर डिस्काउंट और ऑफर्स मिलेंगे। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को भुगतान के कई विकल्प देने के लिए इस साल मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को बहुत अधिक ऑफ़र प्राप्त करने के लिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसका अर्थ है कि यदि ग्राहक उत्पाद खरीदने के लिए एक्सिस या आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करता है, तो उन्हें प्रीपेड ऑफ़र, एक्सचेंज ऑफ़र, नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगा। और 10% तत्काल छूट।

इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी और उपकरणों पर 80% तक की छूट दी जाएगी, जबकि फर्नीचर और गद्दे पर 85% तक की छूट दी जाएगी। आपको फ़ैशन आइटम के लिए मूल कीमत से 60-90% कम भुगतान करना होगा। घर और रसोई के उत्पादों, खिलौने, स्पोर्ट्स गियर और सौंदर्य प्रसाधन सभी पर 50 से 80% तक की छूट दी गई है।

