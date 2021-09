टेस्ट मैच के बीच Team India को बड़ा झटका, हेड कोच रवि शास्त्री को इस वजह से छोड़नी पड़ी टीम

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) और इग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट लंदन के द ओवल में खेला जा रहा है। इसी बीच टेस्ट मैच के आज चौथा दिन टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री( Head Coach Ravi Shastri ) कोरोना वायरस से पॉजिटिव (corona virus positive) हो गए हैं। वह इस समय आइसोलेशन में हैं।

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में खेला जा रहा है। रवि शास्त्री के अलावा बॉलिंग कोच भरत अरुण और सपोर्ट स्टाफ के दो अन्य सदस्यों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। इसकी जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को ट्वीट कर दी है।

UPDATE – Four members of Team India Support Staff to remain in isolation.

More details here – https://t.co/HDUWL0GrNV #ENGvIND pic.twitter.com/HG77OYRAp2

— BCCI (@BCCI) September 5, 2021