Big Breaking: पश्चिम बंगाल में विधानसभा में बवाल, BJP और TMC के विधायकों के बीच हाथापाई, कपड़े फाड़े

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में विधानसभा के बजट सत्र (assembly budget session) के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) और भाजपा (BJP) के कार्यकर्ताओं के बीच भिडंत हो गई। यही नहीं दोनों पक्षों के विधायकों के बीच मारपीट भी हुई और कपड़े भी फाड़ दिए गए।

भाजपा (BJP) का आरोप है कि बीरभूम हिंसा मामले में चर्चा की मांग पर तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के विधायक भड़क गए और हाथापाई पर उतारू हो गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा के साथ मारपीट की गई है। इस घटना के बाद भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

Absolute pandemonium in the West Bengal Assembly. After Bengal Governor, TMC MLAs now assault BJP MLAs, including Chief Whip Manoj Tigga, as they were demanding a discussion on the Rampurhat massacre on the floor of the house.

What is Mamata Banerjee trying to hide? pic.twitter.com/umyJhp0jnE

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 28, 2022