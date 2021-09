Sanjay Gandhi की विमान दुर्घटना में मौत पर बड़ा खुलासा, Rahul Gandhi ने कही ये बात

नई दिल्ली। कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने उड़ान के प्रति अपने प्यार को याद करते हुए संजय गांधी (Sanjay Gandhi) की विमान दुर्घटना (Plane Crash) में हुई मौत पर बड़ा खुलासा (Big Disclosure) किया है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि चाचा संजय गांधी यदि मेरे पिता राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की बात मान लेते तो शायद हादसा न होता।

उन्होंने बताया कि पिता ने अपने भाई संजय को पिट्स जैसे आक्रामक विमान उड़ाने से मना किया था, लेकिन वह नहीं माने। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि पायलट जब विमान उड़ाता है, तो उसकी कल्पनाशीलता (Imagination) रोड, रेलवे लाइन द्वारा अवरुद्ध नहीं होती। उनकी कल्पनाशीलता (Imagination) 30 हजार फुट पर होती है। इसलिए उनकी भी क्षमता बड़े तंत्र को देखने की है।

