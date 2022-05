Shahrukh Khan का बड़ा खुलासा, जल्द अमेरिका में बनाएंगे World Class Cricket Stadium

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के दम पर खास मुकाम हासिल किया है। उनकी फिल्मों के लिए लोगो दीवाने रहते हैं। इसके साथ ही वह अन्य तमाम तरह की एक्टिविटीज भी करते नजर आते हैं। शाहरुख खान की टीम केकेआर आईपीएल (Team KKR IPL) में खेलती है।

अब खबर आ रही है कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) अमेरिका के लॉस एंजेलिस में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम (World Class Stadium in Los Angeles) बनाएंगे। ये स्टेडियम 15 एकड़ में बनाया जाएगा और इसमें 10000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की टीम केकेआर के ट्विटर हैंडल पर स्टेडियम बनाने की जानकारी शेयर की गई है।

🚨🇺🇸UPDATE: @MLCricket and the Knight Riders Group are joining hands to build a world class cricket venue in the Greater Los Angeles metropolitan area in #USA. More details inside: https://t.co/PenIvm1Udl#BuildAmericanCricket #MLC #Cricket pic.twitter.com/oHAFP0GJ73

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 29, 2022