Big gift from IT company: एक लाख बेरोजगारों को दिग्गज आईटी कंपनी देगी रोजगार, जानिए...

Big gift from IT company: अगर आप नौकरी (job) की तलाश कर रहे हैं तो आपको हम एक अच्छी खबर बताने जा रहे हैं। एक लाख बेरोजगार युवाओ को नौकरी (job) देने के लिए मशहूर आईटी कंपनी (IT company) कॉग्निजेंट (cognizant) तैयार है। कंपनी के इस कदम से बेरोजगार युवाओं को बड़े स्तर पर फायदा पहुंचेगा।

बता दें कि, जून तिमाही में कंपनी की कुल आय 41.8 फीसदी बढ़कर 51.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 3,801.7 करोड़ रुपये) हो गई है। बुधवार को कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है।

वहीं, इसको लेकर ​दिग्गज आईटी कंपनी कॉग्निजेंट (IT company Cognizant) के सीईओ ब्रायन हम्फ्रीज (CEO Brian Humphries) ने कहा कंपनी 2021 में करीब एक लाख पदों पर भर्तियां करेंगी और एक लाख एसोसिएट्स को ट्रेन करेंगे। इसके अलावा, कॉग्निजेंट को 2021 में लगभग 30,000 नए स्नातकों को शामिल करने और 2022 के लिए भारत में नए स्नातकों को 45,000 प्रस्ताव देने की उम्मीद है।