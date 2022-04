सीएम योगी, केशव मौर्य समेत दिल्ली पहुंचे BJP के ये बड़े नेता, नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगेगी मुहर

New President of UP BJP: उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गयी है। कई नामों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गईं हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) समेत भाजपा के कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं।

इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन के ​भी दिल्ली पहुंचने की खबर है। बताया जा जा रहा है कि, दिल्ली पहुंचे सभी नेता और शीर्ष नेतृत्व के बीच आज नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो आज प्रदेश के नाम पर मुहर भी लग जाएगी। दरअसल, योगी 2.0 सरकार में स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री बन गए।

इसके बाद से नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई। कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम में श्रीकांत शर्मा और एमएलसी अनूप गुप्ता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। हालांकि, इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं।