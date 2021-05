हे भगवान! ‘लकी ड्रा’ से दी जा रही है वैक्सीन, ऐसे तो हम कोरोना को दे चुके मात

नई दिल्ली। देश में केंद्र सरकार 1 मई से 18 प्लस उम्र वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने एलान कर चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 मई आने के पहले से ही कई राज्यों की सरकारों ने वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल खड़े कर दिये थे।

राज्य सरकारों का कहना है कि हमारे पास जबत क वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम लोगों को वैक्सीन कैसे दे सकते हैं? यहीं कारण है कि देश के कई राज्यों में आधी तैयारियों के साथ वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच 18 साल से अधिक उम्र की लोगों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार से इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी आरंभ कर दी थी और दावा किया गया कि बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी है। लेकिन मधुबनी में आज स्वास्थ्य विभाग के दावे की धज्जियां उड़ गई। यहां पर लकी ड्रॉ के जरिए लोगों को वैक्सीन दिया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक मधुबनी जिले के वाट्सन हाईस्कूल में आज से 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की गई। स्लॉट बुकिंग के दौरान सभी लोगों को आज का ही नंबर दे दिया गया, जिसके बाद वहां पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। भीड़ जुटने के बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने लकी ड्रॉ के जरिए नामों का सेलेक्शन किया। एक यूजर्स ने बताया कि वे मधुबनी में स्लॉट बुकिंग के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कहा गया कि आज आपका वैक्सीन नहीं लगेगा। सुशांत ने आगे लिखा है कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें इस बारे में किसी भी तरह की और आधिकारिक जानकारी देने से इंकार कर दिया है।

This was the msg with me after getting the secret code..if dose is not available then how i got this secret code .it is completely irresponsible from govt side.please look at this matter @mangalpandeybjp @NitishKumar @narendramodi @officecmbihar @samirmahaseth_ pic.twitter.com/qKXk5V2zzW

— Sushant kumar (@Sushant30308003) May 9, 2021