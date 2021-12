Delhi Pharmacy Council Election 2021 में बड़ा घोटाला, तकरीबन 2 हजार वैध नाम गायब 

Delhi Pharmacy Council Election 2021 में बड़ा घोटाला, तकरीबन 2 हजार वैध नाम गायब

दिल्ली फार्मेसी काउंसिल चुनाव 2021 (delhi pharmacy council election 2021) को लेकर कुछ कैंडिडेट ने फार्मेसी काउंसिल पर आरोप लगाया है। दरअसल, इन लोगों का कहना है कि वोटिंग सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार (Corruption in the voting system and election process) और मिलीभगत हुई है।