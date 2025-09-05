  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में होगा शॉकिंग एलिमिनेशन, सलमान के हत्थे चढ़ेगा ये कंटेस्टेंट, होगा पहला एविक्शन!

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में होगा शॉकिंग एलिमिनेशन, सलमान के हत्थे चढ़ेगा ये कंटेस्टेंट, होगा पहला एविक्शन!

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' इस वक़्त लाइमलाइट में बना हुआ है।  शो में इस समय खूब लड़ाई हो रही है और हर कंटेस्टेंट का असली रूप देखने को मिल रहा है।  सब ऐसा  पलटते हैं की कौन किसका दोस्त है और कौन दुश्मन  है ये बताना  बड़ा मुसकिल हो गया है।  शो को शुरू हुए दो हफ्ते ही हुए हैं लेकिन अब वक़्त आ गया है  किसी एक का घर से बेघर होने का।  ऐसे में फैंस की हार्टबीट बढ़  गयी है कि  घर से कहीं उनका फेवरेट कंटेस्टेंट तो बाहर नहीं हो जाएगा। इस बार भी दूसरे हफ्ते में नॉमिनेशन होगा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का शो ‘बिग बॉस 19’ इस वक़्त लाइमलाइट में बना हुआ है।  शो में इस समय खूब लड़ाई हो रही है और हर कंटेस्टेंट का असली रूप देखने को मिल रहा है।  सब ऐसा  पलटते हैं की कौन किसका दोस्त है और कौन दुश्मन  है ये बताना  बड़ा मुसकिल हो गया है।  शो को शुरू हुए दो हफ्ते ही हुए हैं लेकिन अब वक़्त आ गया है  किसी एक का घर से बेघर होने का।  ऐसे में फैंस की हार्टबीट बढ़  गयी है कि  घर से कहीं उनका फेवरेट कंटेस्टेंट तो बाहर नहीं हो जाएगा। इस बार भी दूसरे हफ्ते में नॉमिनेशन होगा। इस वीकेंड के वॉर पर घर का पहला नॉमिनेशन होने वाला है। नॉमिनेशन की लिस्ट में 5 दमदार कंटेस्टेंट का नाम सामने आया है। आइए बताते हैं कि कौन-कौन नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल है।

पढ़ें :- Bigg Boss 19: वीकेंड में तबाही मचाने आ रहा है पहला वाइल्ड कार्ड, सलमान खान का पहले से है फेवरेट?

इन पांच पर गिरी नॉमिनेशन की गाज हर सीजन की तरह, इस बार भी दूसरे हफ्ते में नॉमिनेशन होगा। इस वीकेंड के वॉर पर घर का पहला नॉमिनेशन होने वाला है। शो के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के नाम सामने आ चुके हैं। कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो शेयर किया है। इसमें 5 दमदार सदस्य के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद और आवेज दरबार का नाम शामिल है। ये पांचों  सदस्य का घर के अंदर जलवा कायम है यानि ये लोग अच्छा खेल रहे हैं ।  अब देखना ये होगा कि इन पांचों में वीकेंड के वॉर पर जनता किसे घर से बेघर करती है।

लोगों ने इस कंटेस्टेंट को बताया कमजोर इस प्रोमो के सामने आते ही लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी है। ज्यादातर यूजर्स को लग रहा है कि आवेज दरबार शो से बाहर हो सकते हैं। कुनिका, मृदुल, तान्या और अमाल शो में खुलकर खेल रहे हैं और उनका गेम दिख भी रहा है। ऐसे में आवेज सबके सामने थोड़ा कमजोर नजर आ रहे हैं। फिलहाल फाइनल रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

 

पढ़ें :- Big Boss 19 : अमाल मलिक पर भड़के सलमान खान, बोले- आज तक कोई भी कंटेस्टेंट...
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigg Boss 19: वीकेंड में तबाही मचाने आ रहा है पहला वाइल्ड कार्ड, सलमान खान का पहले से है फेवरेट?

Bigg Boss 19: वीकेंड में तबाही मचाने आ रहा है पहला वाइल्ड...

Big Boss 19 : अमाल मलिक पर भड़के सलमान खान, बोले- आज तक कोई भी कंटेस्टेंट...

Big Boss 19 : अमाल मलिक पर भड़के सलमान खान, बोले- आज...

Bigg Boss 19: बिग बॉस का घर बना अखाड़ा, दो कंटेस्टेंट के बीच हुई जमकर हाथापाई, आप भी देखें वायरल वीडियो..

Bigg Boss 19: बिग बॉस का घर बना अखाड़ा, दो कंटेस्टेंट के...

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में होगा शॉकिंग एलिमिनेशन, सलमान के हत्थे चढ़ेगा ये कंटेस्टेंट, होगा पहला एविक्शन!

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में होगा शॉकिंग एलिमिनेशन, सलमान के...

Bigg Boss 19 Promo: जीशान की धमकी पर टूटा कुनिका का सब्र, अशनूर-नेहल की गंदी लड़ाई ने घर को बनाया अखाड़ा!

Bigg Boss 19 Promo: जीशान की धमकी पर टूटा कुनिका का सब्र,...

Bigboss 19 : कैप्टेंसी टास्क में भिड़े अभिषेक-बसीर, धक्का-मुक्की में इस कंटेंस्टेंट के मुंह से निकला खून

Bigboss 19 : कैप्टेंसी टास्क में भिड़े अभिषेक-बसीर, धक्का-मुक्की में इस कंटेंस्टेंट...