Bigg Boss 19: बिग बॉस का घर बना अखाड़ा, दो कंटेस्टेंट के बीच हुई जमकर हाथापाई, आप भी देखें वायरल वीडियो..

Bigg Boss Fighting Video: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में लड़ाई-झगड़े और ड्रामा आमतौर पर देखने को मिलता रहता है, वहीं एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में लड़ाई-झगड़े, तू-तू मैं-मैं और कंटेस्टेंट्स के बीच की धक्का-मुक्की अब शो की पहचान बनती जा रही है। इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, जब दो बवाली कंटेस्टेंट आपस में भिड़ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। जानिए, इस विवाद की पूरी इनसाइड स्टोरी, किसने किससे की बहसबाज़ी और कैसे बात बढ़ते-बढ़ते पहुंच गई मारपीट तक।

बिग बॉस (Bigg Boss) जैसे शो में जहां आमतौर पर हाई वॉल्यूम ड्रामे, गुटबाज़ी और कन्वर्सेशनल क्लैशेज़ देखने को मिलते हैं, वहीं कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बड़ी लड़ाई तक पहुँच जाते हैं। दरअसल, घरवालों को एक मज़ेदार टास्क दिया गया था, जिसमें दो प्रतियोगी दिव्या सुरेश और दिव्या उरुदुगा को आमने-सामने खड़ा किया गया। चुनौती थी, एक-दूसरे की पेशानी पर स्टिकर चिपकाना, वो भी सीमित समय में। शुरुआत में ये टास्क सिर्फ मस्ती के लिए था, लेकिन जल्द ही यह पूरे सीज़न के सबसे मनोरंजक पलों में तब्दील हो गया। दोनों दिव्याएं पूरे जोश में दौड़ती रहीं, हँसती रहीं और एक-दूसरे को मात देने की कोशिश में लगी रहीं। घरवाले तालियां बजा रहे थे, माहौल में जोश और खुशी थी और दोनों दिव्याएं एक-दूसरे की पेशानी पर स्टिकर चिपका रही थीं। बात बढ़ते-बढ़ते हिंसक लड़ाई तक पहुँच गई।

हालांकि, इस लड़ाई में दर्शकों को बाद में मज़ा आया लेकिन ये सिर्फ एक टास्क नहीं था। इस लड़ाई और तनाव से भरे माहौल में, इन दोनों की दोस्ताना टक्कर ने दर्शकों का दिल जीत लिया। आख़िरकार, यह टास्क किसने जीता, यह उतना मायने नहीं रखता, जितना कि इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री, दोस्ताना जज़्बा और बेइंतेहा मस्ती, जिसने इस पल को सीज़न का सबसे चर्चित और यादगार बना दिया।

बात 2021 की है, जब बिग बॉस कन्नड़ (Kannada) सीजन 8 में कंटेस्टेंट्स को एक सुपर-फन टास्क दिया गया था। रूल्स सिंपल थे , दिव्या सुरेश vs दिव्या उरुदुगा, और टास्क ये था कि एक-दूसरे की फ़ोरहेड पर ज्यादा से ज्यादा स्टिकर्स चिपकाने हैं, वो भी लिमिटेड टाइम में। दिव्या यू और दिव्या सुरेश दोनों ने टास्क को फुल एनर्जी के साथ लिया। कभी एक दिव्या चुपके से स्टिकर चिपका रही थी, तो दूसरी पीछा करके उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इस लड़ाई में दर्शकों को बहुत मज़ा आया था

हाल ही में एक x पेज ने इस वीडियो की एक शॉर्ट क्लिप शेयर की, और ये फिर से वायरल हो गई। बिग बॉस में एंटरटेनमेंट और ड्रामा की कमी नहीं होती ऐसी कई वीडियो वायरल होती रहती हैं, ये जबरदस्त लड़ाई का वीडियो फैंस के बीच जमकर वायरल हो रहा है।