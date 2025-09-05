Bigg Boss 19 Promo: जीशान की धमकी पर टूटा कुनिका का सब्र, अशनूर-नेहल की गंदी लड़ाई ने घर को बनाया अखाड़ा!

टीवी का मोस्ट फेमस शो ‘बिग बॉस 19’ खूब घमासान छिड़ा हुआ है। घरवालों को दूसरे हफ्ते का कैप्टन मिल गया है। इसके बाद घर में फिर झगड़े शुरू हो गए । बिगबॉस के घर में खाने को लेकर ऐसा तहलका हुआ जिसे देखने के बाद कुनिका को रोना आ गया। अशनूर जो बहुत सुलझे हुए लगते थे अब उन्होने शेर की तरह दहाड़ लगाकर नेहल को चेतावनी दे डाली। अनशूर के इस कारनामे को देखकर फैंस और बिगबॉस हैरान हो गए।

अशनूर कौर का गुस्सा देख फैंस के उड़े होश

बता दें कि अशनूर कौर की नेहल चुडासमा के साथ जबरदस्त लड़ाई हो गई है, और लड़ाई में अशनूर नेहल को पटखनी लगाती नजर आ रही हैं, यहीं जब उनका सपोर्ट दिखा तो ये देखकर अशनूर ने सख्त लहजे में उन्हें चेतावनी देते हुए खूब उल्टा सीधा सुनाये । अनशूर के इस रूप को देखकर बिगबॉस के पूरे घर में सन्नटा पसर गया । दूसरी तरफ, कुनिका सदानंद और जीशान कादरी की भी खाने को लेकर लड़ाई हो गई. दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया, कि कुनिका फूट-फूटकर रोती नजर आईं.

ड्रामा और इमोशन से भरा होगा एपिसोड

‘बिग बॉस 19’ के 5 सितंबर (शुक्रवार) के एपिसोड में बहुत चटपटा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, ये सीन बहुत ही मनमोहक होगा। जिसकी झलक नए प्रोमो में साफ देखने को मिल रही है. प्रोमो में दिखाया गया, कि एक तरफ अशनूर नेहल को जमकर सुना रही हैं एकदम उसी तरह जैसे अनशूर ने कहा था ।

घर में इस बार पूरियों पर मचा बवाल

दूसरी तरफ, खाने को लेकर दोबारा ‘बिग बॉस’ के घर में बवाल मचा, जहां पूरियां खत्म हो गईं और सबको खाने के लिए नहीं मिल पाईं. दरअसल, इसी बात को लेकर कुनिका बाथरूम एरिया में बात कर रही थीं. तभी गुस्से में बाथरूम से जीशान निकल कर आते हैं, और पूड़ियों को लेकर सवाल करने लगते हैं, इस पर कुनिका कहती नजर आती है, कि बात यह नहीं है. बस पूरी खत्म हो जाती हैं. बस वही कह रही हूं.

जीशान की धमकी पर फूट-फूटकर रोईं कुनिका सदानंद

इसके बाद जीशान का पारा चढ़ जाता है, और वो तान्या का नाम लेकर कहते हैं, कि उन्होंने कहा था, पूरियां खाने को, तब कुंनिका कहती हैं, कि वो तान्या नहीं हैं, यहीं से घर का माहौल गर्म हो जाता है. जीशान चीखते हुए कुनिका से कहते हैं, ‘अब मैं बताऊंगा आपको कि आप क्या हो? यहीं, और वो भी इसी शो में…इसके बाद कुनिका आखों से आंसू पोछती दिखाई देती हैं. बहरहाल, घर का माहौल खूब गरम होने वाला है, शुक्रवार का एपिसोड काफी धमाल, ड्रामा, और इमोशन से भरा रहने वाला है.