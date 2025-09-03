Bihar Bandh 4 Sept: एनडीए ने पीएम मोदी और उनकी मां के अपमान पर 4 सितंबर को बुलाया ‘बिहार बंद’, महिलाएं खोलेंगी मोर्चा

Bihar Bandh 4 September: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गयी है। राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दलों ने मंगलवार को 4 सितंबर को राज्यव्यापी बंद की घोषणा की है। जिसका नेतृत्व इन पार्टियों की महिला विंग करने वाली हैं। एनडीए नेताओं ने कहा कि बंद गुरुवार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

दरअसल, बिहार के दरभंगा में पिछले सप्ताह 27 अगस्त को राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’ से जुड़े एक कार्यक्रम में कथित तौर पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए था। जिसमें एक व्यक्ति कांग्रेस का झंडा गले में पहने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखायी पड़ रहा है। जिसको पीएम मोदी समेत एनडीए के नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस द्वारा कथित घटना की निंदा करते हुए इसे “सभी माताओं का अपमान” बताया है।

एनडीए की ओर से 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाए जाने पर बिहार की मंत्री रेणु देवी ने पीटीआई से कहा, “इसकी जितनी निंदा हो सके, उतनी की जानी चाहिए। यह कोई ‘मतदाता अधिकार रैली’ नहीं, ‘गाली अधिकार रैली’ है… इनके डीएनए में ही है कि माँ कुछ नहीं होती। इन्हें माँ की ममता का मतलब ही नहीं पता… यह सिर्फ़ एक माँ के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, बल्कि पूरे भारत की माताओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इसलिए कल दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा और हम सभी महिलाएँ सड़क पर उतरेंगी।”