Bihar Bandh Live Update: पांच घंटे के बिहार बंद में एनडीए का विरोध प्रदर्शन जारी, पटना से लेकर गया तक कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर

Bihar Bandh Live Update: पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में आज एनडीए ने पांच घंटे का बिहार बंद बुलाया। एनडीए के कार्यकर्ता राजधानी पटना, गया, सासाराम समेत कई जिलों में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "मां का सम्मान करना भारत की संस्कृति है...अगर हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता, तो हम सख्त कार्रवाई करते और माफी मांगते...बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को करारा जवाब देगी।"

बिहार बंद के दौरान सासाराम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। दानापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोड पर टायर जलाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। पटना में वीरचंद पटेल मार्ग भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया। राजधानी में विरोध प्रदर्शन में शामिल बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं, “कुछ दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माँ के बारे में अपशब्द कहे गए थे। आज, प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माँ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ एनडीए पाँच घंटे का बिहार बंद कर रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए…”

बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने ‘बिहार बंद’ पर कहा, “कांग्रेस और राजद क्रूर विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण बिहार की महिलाएं ऐसे राक्षसों का सफाया करने के लिए ‘माँ दुर्गा’ के अवतार में सड़कों पर उतर रही हैं।” ‘जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, “विपक्ष ने अपना असली रंग दिखा दिया है। ‘बिहार बंद’ सिर्फ़ पीएम मोदी की माँ के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी माताओं के बारे में है जिन्हें इस तरह का अपमान सहना पड़ता है। माफ़ी मांगने के बजाय, विपक्ष तरह-तरह के बहाने बना रहा है।”

बता दें कि कांग्रेस की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपशब्द कहे जाने के विरोध में एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार के दरभंगा में पिछले सप्ताह 27 अगस्त को राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’ से जुड़े एक कार्यक्रम में कथित तौर पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए था। जिसमें एक व्यक्ति कांग्रेस का झंडा गले में पहने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखायी पड़ रहा है। जिसको पीएम मोदी समेत एनडीए के नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।

