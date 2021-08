Birthday Special: बड़ी फिल्मी है Raj Kumar Rao की love story, कई कुड़ियों का दिल तोड़ पत्रलेखा के हुए थे दीवाने

Bollywood news: बॉलीवुड सेलेब्स की लव लाइफ अक्सर फिल्मी होती है। लेकिन आज हम बॉलीवुड हॉट और स्टाइलिश एक्टर राजकुमार राव (Raj Kumar Rao) की लव लाइफ के बारे में बताने जा रहें हैं दरअसल आज राजकुमार राव (Raj Kumar Rao) अपना 37 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहें हैं। राजकुमार राव (Raj Kumar Rao) का जन्म 31 अगस्त 1984 हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था।

पिछले कुछ वक्त से बॉलीवुड के देसी लुक वाले हीरो ने फीमेल फैंस को अपना दीवाना बना रखा है। ‘बरेली की बर्फी’ (Bareilly Ki Barfi), ‘शादी में जरूर आना’ (come to the wedding) व हालिया रिलीज़ ‘स्त्री’ (Woman) में देसी छोरे के किरदार में नजर आए राजकुमार राव (Raj Kumar Rao) का भोलापन देखकर लड़कियां अपने होश खोए जा रही हैं। कई लड़कियों ने तो उन्हें अपना दिल भी दे दिया है।

आपको बता दे कि आपका यह फेवरेट एक्टर पहले ही एक खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठा है और यह कोई आज की बात नहीं, बल्कि 8 सालों की मोहब्बत है। राजकुमार राव की लव स्टोरी – राजकुमार राव अपनी फिल्म ‘सिटीलाइट’ को स्टार पत्रलेखा को पिछले 8 सालों से डेट कर रहे हैं। राजकुमार और पत्रलेखा उन बॉलीवुड कपल्स में से हैं, जिन्होंने कभी अपने रिश्ते को छुपाकर नहीं रखा। उनका मानना है कि मीडिया में अफवाह फैले, इससे पहले ही फैंस को असलियत बता दी जाए।

ये उन दिनों की बात है जब

स्कूल-कॉलेज के दिनों में कई यादगार लव स्टोरीज जन्म लेती है। इस कपल की लव स्टोरी (Love story) ऐसे ही एक पड़ाव पर शुरू हुई। राजकुमार ((Raj Kumar Rao)) और पत्रलेखा दोनों की ही गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में होती है। बता दे कि दोनों एफटीआईआई पुणे में एक ही बैच का हिस्सा थे। इस दौरान इन्हें एक-दूसरे को समझने का मौका मिला।

राजकुमार और पत्रलेखा ने एक-दूसरे की बिलकुल उलट ही इमेज बनाई थी। राज कुमार राव (Raj Kumar Rao) ने पत्रलेखा को किसी एड में देखा था और कुड़ियों को क्यूट लगने वाले इस एक्टर को पत्रलेखा दुनिया की सबसे क्यूट लड़की लगी।

View this post on Instagram A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

जबकि राजकुमार को ‘लव सेक्स और धोखा’ (love sex and cheating) में देखने के बाद एक्ट्रेस को वो बहुत खतरनाक लगे थे। लेकिन फिर बातों का दौर शुरू हुआ तो पत्रलेखा को समझ आया कि राजकुमार कितने अलग और प्यारे हैं। आज वो उनके एक्टिंग को लेकर जुनून की कायल है।

View this post on Instagram A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

राजकुमार राव अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लव इन रिलेशनशिप में रहने वाला यह कपल वक्त मिलते ही रोमांटिक वेकेशन पर निकल पड़ता है। राजकुमार के सोशल मीडिया पर आपको कपल की कई रोमांटिक तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी।

राजकुमार राव अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लव इन रिलेशनशिप में रहने वाला यह कपल वक्त मिलते ही रोमांटिक वेकेशन पर निकल पड़ता है। राजकुमार के सोशल मीडिया पर आपको कपल की कई रोमांटिक तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी।

एक शानदार बात यह है कि राजकुमार राव की माँ को पत्रलेखा उनके लिए बिल्कुल सही लगती है। बावजूद इसके कपल का आने वाले 6-7 साल तक शादी का करने का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल उन्हें अपने करियर पर फोकस करके बहुत कुछ हासिल करना है।

View this post on Instagram A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)



राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पत्रलेखा के साथ अपने रिश्ते पर बहुत गर्व है। उनके अनुसार दो लोगों के बीच प्यार और सम्मान हो तो किसी और चीज की जरुरत नहीं होती है। प्यार और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है।