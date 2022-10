Birthday Special: सदी के महानायक को पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की खास बधाई

Birthday Special: पीएम मोदी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं क्योंकि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) मंगलवार को 80 वर्ष के हो गए।

आपको बता दें, पीएम मोदी ने उन्हें एक ऐसा अभिनेता कहा, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध और मनोरंजन किया है।मोदी ने ट्वीट किया, “अमिताभ बच्चन जी को 80वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

वह भारत की सबसे उल्लेखनीय फिल्म हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध और मनोरंजन किया है। वह एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीएं। @ श्री बच्चन,” मोदी ने ट्वीट किया। बिग बी ने 1969 में फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी’ से अपने करियर की शुरुआत की।

A very happy 80th birthday to Amitabh Bachchan Ji. He is one of India’s most remarkable film personalities who has enthralled and entertained audiences across generations. May he lead a long and healthy life. @SrBachchan

— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2022