BJP की आय में हुई 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और आपकी...राहुल गांधी ने पूछा सवाल?

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर भाजपा (BJP) सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने एक​ रिपोर्ट का हवाल देकर भाजपा (BJP) पर हमला बोला है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ​पिछले वित्तीय वर्ष के राजनीतिक चंदे में भाजपा (BJP) को 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने ये रिपोर्ट जारी की है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाजपा (BJP) की 2019-20 के दौरान आय 3,623.28 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी अभी तक 45.57 फीसदी तक खर्च कर चुकी है।

BJP’s income rose by 50%.

And yours?

BJP की आय 50% बढ़ गयी।

और आपकी? pic.twitter.com/Q5HEISACDJ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 28, 2021