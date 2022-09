कांग्रेस की ‘Bharat Jodo Yatra’ से बौखलाई भाजपा ने गोवा में ‘ऑपरेशन कीचड़’ को दिया अंजाम : पवन खेड़ा

नई दिल्ली । गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister of Goa) दिगंबर कामत (Digambar Kamat) समेत कांग्रेस (Congress) के आठ विधायक बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए, जिसे विपक्षी दल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा (Goa Legislative Assembly) में कांग्रेस (Congress) के सदस्यों की संख्या घटकर तीन रह गई है। वहीं, इस घटना के बाद कांग्रेस (Congress) ने भाजपा (BJP) पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Congress leader Pawan Khera) ने आरोप लगाया कि भाजपा (BJP) सिर्फ तोड़ना जानती है।

पवन खेड़ा (Pawan Khera)ने ट्वीट किया कि आज भाजपा ने फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ़ तोड़ना जानती है। हमारी भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) से बौखलाई भाजपा (BJP) ने गोवा में ऑपरेशन कीचड़ (Operation Mudde) को अंजाम दिया। भारत देख रहा है। ‘वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे’।

बता दें कि बुधवार को कांग्रेस (Congress) के आठ विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सदानंद शेत तानवड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर अपनी सत्ता बरकरार रखी थी।

वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Congress leader Jairam Ramesh) ने भी आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) की अपार सफलता के कारण गोवा में भाजपा के ऑपरेशन कीचड़ (Operation Mudde) को तेजी से अंजाम दिया गया है। बीजेपी परेशान है।

Operation Kichad of BJP in Goa has been fast tracked because of the visible success of the #BharatJodoYatra. BJP is nervous. A daily dose of diversion & disinformation is handed out to undermine the Yatra. We remain undeterred. We will overcome these dirty tricks of the BJP.

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 14, 2022