प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर BJP MLA अलका राय बोलीं-एक महिला का दर्द समझिए, कांग्रेस सरकार मुख्तार को बचा रही है Bjp Mla Alka Rai Writing A Letter To Priyanka Gandhi Said Understand The Pain Of A Woman Congress Government Is Saving Mukhtar