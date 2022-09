Breaking-कश्मीर में BJP-नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन पक्का! फारूक अब्दुल्ला के तेवर तो यही दे रहे हैं संकेत

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में इस साल के अंत या फिर अगले साल विधानसभा चुनाव होने तय हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन घाटी की सियासत में कुछ बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री (former Chief Minister of Jammu and Kashmir)फारुख अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) की नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तेवर एक-दूसरे के लिए बदले हुए दिख रहे हैं।