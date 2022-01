Goa assembly elections 2022: गोवा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जारी कि अपनी दूसरी लिस्ट

गोवा। भाजपा ने गोवा विधानसभा चुनाव के पहली लिस्ट में 34 लोगों के नाम फाइनल किए थे। जिसके बाद बुधवार को भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दिया है। इस लिस्ट में भाजपा ने 6 नामों पर मोहर लगा दिया है। जिसमें एक महिला प्रत्याशी को भी शामिल किया गया है।

भाजपा के दूसरी लिस्ट में राजेश तुलसीदास पाटनेकर, जोसेफ रॉबर्ट, एंटोनियो फर्नांडीज, जनिता पांडुरंग मेडकेलकर, नारायन जी नायक और एंटोनी बारबोस के नाम पर मुहर लगा दिया गया है।

BJP announces a list of 6 candidates for the upcoming Goa Elections 2022. pic.twitter.com/5AeKPS5l6F

