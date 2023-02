बीजेपी सरकार से हट जाए, तीन महीने में जातीय जनगणना करके दिखाएं समाजवादी लोग : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने रविवार भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ ही सूट बूट वालों को भी धोखा दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि " A friend in need is a friend indeed. आज देश के एक उद्योगपति को भारतीय जनता पार्टी की मित्रता की ज़रूरत है।