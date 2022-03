यूपी विधानसभा चुनाव में हारे नेताओं को बीजेपी नहीं देगी MLC का टिकट

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) पूर्ण बहुमत के साथ सत्तारूढ़ होने जा रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि बीजेपी (BJP) यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) में मात खाने वाले नेताओं को MLC चुनाव में टिकट (Ticket in MLC election) नहीं देने का फैसला किया है।