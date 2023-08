Black Magic! एशिया कप से पहले अंगारों पर चलता दिखा ये खिलाड़ी, वीडियो ने सोशल मीडिया पर फैलाई सनसनी

Mohammad Naim Firewalking: एशिया कप 2023 (Asia Cup 2023) का आगाज 30 अगस्त 2023 से होने जा रहे हैं। जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें भिड़ेंगी। वहीं, टूर्नामेंट के शुरू होने के करीब दो सप्ताह पहले बांग्लादेश के एक खिलाड़ी का एक हैरतअंगेज तैयारी से सुर्खियां बटोर रहा है।

दरअसल, बांग्लादेशी खिलाड़ी मोहम्मद नईम (Mohammad Naim) ने एशिया कप की तैयारी के लिए खतरनाक तरीका अपनाया। नईम (Mohammad Naim) टूर्नामेंट के दबाव को हैंडल करने के लिए अंगारों पर चल रहे हैं। एक वायरल वीडियो में वह जलते हुए अंगारों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वीडियो का कैप्शन ‘माइंड-ट्रेनिंग’ दिया गया है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है।

Bangladesh’s Mohammad Naim working with a mind trainer and firewalking ahead of Asia Cup 2023. pic.twitter.com/Byf2T8JMWn

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 19, 2023