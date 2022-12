Blast In Afghanistan : अफगानिस्तान में बस में जोरदार धमाके से अब तक पांच की मौत और कई घायल

Blast In Afghanistan : उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत (Balkh province of northern Afghanistan) में एक तेल कंपनी (Oil Company) के कर्मचारियों को ले जा रहे वाहन में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके में अब तक पांच लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। उत्तरी बल्ख प्रांत के पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ वजेरी (Police spokesperson Mohammad Asif Wajeri) ने कहा कि आज सुबह करीब 7 बजे बल्ख में एक बस में धमाका (Explosion in the Bus) हुआ, जो हेयरटन ऑयल (Hairton Oil) के कर्मचारियों की थी।