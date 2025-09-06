ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया की धर्मपत्नी का असमय निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया की धर्मपत्नी के असमय निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और आम जनमानस में गहरा दुख व्याप्त हो गया।

इस दु:खद समाचार की जानकारी जैसे ही नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ऋषि त्रिपाठी को मिली, उन्होंने अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तत्काल निरस्त कर दिए और सीधे छपवा स्थित ब्लॉक प्रमुख के निज आवास पहुंचे। विधायक श्री त्रिपाठी ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस दौरान नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी, भाजपा नेता प्रदीप पांडे, मस्तु पांडे, नागेंद्र शुक्ला समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।