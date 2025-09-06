  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया की धर्मपत्नी का असमय निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया की धर्मपत्नी का असमय निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया की धर्मपत्नी का असमय निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::  नौतनवा विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया की धर्मपत्नी के असमय निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और आम जनमानस में गहरा दुख व्याप्त हो गया।

पढ़ें :- एलएलबी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर

इस दु:खद समाचार की जानकारी जैसे ही नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ऋषि त्रिपाठी को मिली, उन्होंने अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तत्काल निरस्त कर दिए और सीधे छपवा स्थित ब्लॉक प्रमुख के निज आवास पहुंचे। विधायक श्री त्रिपाठी ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस दौरान नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी, भाजपा नेता प्रदीप पांडे, मस्तु पांडे, नागेंद्र शुक्ला समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एलएलबी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर

एलएलबी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद रामस्वरूप यूनिवर्सिटी...

ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया की धर्मपत्नी का असमय निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया की धर्मपत्नी का असमय निधन, क्षेत्र में शोक...

बिहार में महिला पुलिस कर्मी सहित जवानों को ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल

बिहार में महिला पुलिस कर्मी सहित जवानों को ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ा...

उत्तर प्रदेश के इस शहर में लांच होगा जॉली एलएलबी- 3 का ट्रेलर

उत्तर प्रदेश के इस शहर में लांच होगा जॉली एलएलबी- 3 का...

माफी मांगने के बाद आकाश आनंद के ससुर की BSP में हुई वापसी, मायावती बोलीं-निष्कासन का फैसला तत्काल प्रभाव से रद्द

माफी मांगने के बाद आकाश आनंद के ससुर की BSP में हुई...

आकाश आनंद के ससुर ने मायावती से मांगी माफी, कहा-मैं रिश्तेदारी का नहीं उठाऊंगा कोई नाजायज फायदा, पार्टी में वापिस लेने का किया आग्रह

आकाश आनंद के ससुर ने मायावती से मांगी माफी, कहा-मैं रिश्तेदारी का...