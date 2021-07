श्रीलंका से सीधे इन खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेज रही है बीसीसीआई, जानें कौन कौन जा रहा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(Board of Control for Cricket in India) ने कंफर्म कर दिया है कि वॉशिंगटन सुंदर, आवेश खान और शुभमन गिल अब इंग्लैंड दौरे का हिस्सा नहीं हैं। बीसीसीआई सिलेक्शन कमिटी ने रिप्लेसमेंट(Replacement) के तौर पर पृथ्वी शॉ(Prithvi Shaw) और सूर्यकुमार यादव(Suryakumar Yadav) को इंग्लैंड भेजने का फैसला लिया है।

सूर्यकुमार यादव और पृथ्वी शॉ फिलहाल श्रीलंका में हैं और तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हैं। बीसीसीआई के आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग फिट नहीं हैं और इंग्लैंड के बाकी दौरे से बाहर हो गए हैं। वॉर्म-अप मैच के दौरान पहले दिन आवेश खान के बाएं हाथ(Left hand) के अंगूठे में चोट(Thumb fracture) आई, एक्स-रे में पता चला है कि उनके अंगूठे में फ्रैक्चर है।

वह भी इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं।’ सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (World Test Championship Final)के दौरान चोटिल हो गए थे। वह भी इंग्लैंड दौरे से बाहर हो चुके हैं और स्वदेश लौट चुके हैं। ऋषभ पंत कोविड-19 से उबर चुके हैं और टीम इंडिया के साथ जुड़कर प्रैक्टिस (Practice)में हिस्सा ले रहे हैं।