Boat accident : असम में भीषण नाव दुर्घटना,हादसे के बाद कई लोगों को लापता होने की आशंका

जोरहट: असम में ब्रम्हपुत्र नदी में एक दर्दनाक हादसा उस समय हो गया जब यात्रियों से भरी दो नाव आपस में टकरा गई। हादसे के बाद कई लोगों को लापता होने की खबर है। घटना जोरहट जिले के नीमतीघाट की बताई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों नावों में करीब 100 यात्री सवार थे। एक बोट माजुली से नीमतीघाट की ओर जा रही थी जबकि दूसरी इसकी विपरीत दिशा में जा रही थी।पानी की त्रासदी की एक और चौंकाने वाली घटना में यात्रियों को ले जा रही एक मशीनीकृत देशी नाव ब्रह्मपुत्र के बीच में अश्वकलांता मंदिर के पास पलट गई।

री दो नावों के टकराने से ये दुर्घटना हुई. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया, “जोरहाट के निमती घाट के पास हुए दुखद नाव हादसे से मैं आहत हूं। माजुली और जोरहाट प्रशासन को NDRF और SDRF की मदद से बचाव अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है।साथ ही राज्य मंत्री बिमल बोरा को तुरंत दुर्घटनास्थल पर जाने के लिए कहा है। मैं खुद भी कल निमती घाट जाऊंगा।”

I am pained at the tragic boat accident near Nimati Ghat, Jorhat.

Directed Majuli & Jorhat admin to undertake rescue mission expeditiously with help of @NDRFHQ & SDRF. Advising Min @BimalBorahbjp to immediately rush to the accident site. I'll also visit Nimati Ghat tomorrow.

