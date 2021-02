आश्रम विवाद के बीच Bobby Deol को मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, Pic...

नई दिल्ली: वेब सीरीज आश्रम को लेकर अब तक विवाद चल रहा है। कई जगह पर इसे बैन करने तक की मांग की जा चुकी है। दरअसल, इन सब विवादों के बीचे एक बेहतरीन खबर समाने आ रही है। आपको बता दें, बॉबी देओल ने ओटीटी सीरीज का बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता। उन्हें वेब सीरीज ‘आश्रम’ में बाबा निराला का किरदार करने के लिए दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा गया।

आपको बता दें, 20 फरवरी को मुंबई में 5वें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स (Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards) का आयोजन किया गया था। बी देओल ने पुरस्कार जीतने के बाद मम्मी के साथ फोटो शेयर की है।

To be in this moment with my mother 🙏🏻#dpiffawards #dpiff2021 pic.twitter.com/NJ22I52PKI

— Bobby Deol (@thedeol) February 21, 2021