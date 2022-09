बॉलीवुड खान RSS में हुए शामिल, ट्वीट कर कहा- मैं आरएसएस में शामिल होने के लिए तैयार हूं

मुंबई: बॉलीवुड क्रिटिक्स कमाल आर खान (KRK) को अक्सर ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में देखा जाता है। बीते दिनों अपने विवादित ट्वीट के चलते उनको जेल भी जाना पड़ा था।

आपको बता दें, जेल से बाहर आने के बाद केआरके एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्ख़ियों में रहने लगे हैं। अब हाल ही में केआके ने एक ट्वीट कर सभी को चौंका दिया है।

दरअसल, अपने इस ट्वीट में केआरके ने राष्ट्रीय स्वयं संघ (RSS) में शामिल होने की इच्छा जताई है। आप देख सकते हैं केआरके ने ट्वीट कर लिखा है, “आदरणीय डॉ मोहन भागवत जी, मैं आरएसएस में शामिल होने के लिए तैयार हूं अगर आरएसएस को मेरी आवश्यकता है।”

Honourable @DrMohanBhagwat Ji, I am ready to join @RSSorg if #RSS needs me. 🙏🏼 @Dev_Fadnavis

