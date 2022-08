पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर झूमा बॉलीवुड, ट्वीट कर फैन्स को दी बधाई

Bollywood news: क्रिकेट के एशिया कप के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी ने दुबई में एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022 in Dubai) के दूसरे मैच में भारत को पाकिस्तान (Pakistan) को हराने में मदद की।

आपको बता दें, भारत की इस शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है तो वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी भारतीय टीम को अपने अंदाज में बधाई दे रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने भारत को 148 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने 19.4 ओवर में पांच विकेट गवांकर 148 रन बना लिया।

रोहित शर्मा की टीम ने शानदार बॉलिंग के साथ बेहतरीन बैटिंग की। अभिषेक बच्चन (Abhishek Bacchan), कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) से लेकर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) सभी बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्वीट कर बधाई दी।

Yesssssssssss India 🇮🇳 what a game. @hardikpandya7 @imjadeja thank you. India rocks ⭐️ #INDvsPAK

Take a bow @hardikpandya7 !! What a match winner. Great match !! Congratulations Team India.. well played Team Pakistan. #INDvsPAK

We bleed blue and proud🇮🇳

Congratulations Team India on the win, a six to to finish the match in style. What a finish💯💯#INDvsPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/zUklEg1tNx

