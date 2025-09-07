  1. हिन्दी समाचार
  3. एशिया कप से पहले पाकिस्तान के स्टेडियम में हुआ बम ब्लास्ट, एक की मौत कई घायल- देखे वीडियो

पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंकवादी हमला हुआ है। इस बार खैबर पख्तूनख्वा के खार तहसील में शनिवार को एक स्टेडियम में बम ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के दौरान स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था और बड़ी संख्या में दर्शक वहां मौजूद थे। ब्लास्ट में एक दर्शक की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए है। घायलों को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक किसी भी आतंकी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्लास्ट आईईडी से किया गया।

By Satish Singh 
Updated Date

पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सुनियोजित और टारगेटेड अटैक मानकर जांच में जुट गई है। वहीं धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक सप्ताह पहले भी केपीके पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों के मुताबिक यह हमला कुछ हफ्ते पहले सुरक्षाबलों द्वारा शुरू किए गए आतंकवाद-रोधी अभियान ऑपरेशन सरबकाफ़ के जवाब में आतंकवादियों ने किया है। जिला पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने कहा कि यह धमाका खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ और इसे आईईडी से अंजाम दिया गया। अखबार ने पुलिस अधिकारी के हवाले से लिखा कि यह हमला किसी खास निशाने पर किया गया है।

 

