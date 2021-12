Bombay High Court Recruitment 2021: BHC ने क्लर्क के पदों पर निकाली बम्पर भर्ती, लास्ट डेट से पहले करे अप्लाई

Bombay High Court Recruitment 2021: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) की ओर से क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। इसके अनुसार, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में आयोजित हुई है।

आपको बात दें आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट- bhc.gov.in पर जाना होगा। यहां आवेदन की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन शुरू हुई है। वहीं क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2022 तय की गई है।

आवश्यक जानकारी

पदों की संख्या : 247

महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन की शुरूआती तारीख : 23 दिसंबर 2021

आवेदन की आखिरी तारीख: 06 जनवरी 2022

योग्यता

उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री पास होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग का बेसिक कोर्स या अंग्रेजी टाइपिंग में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया होना चाहिए।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों की आयु आवेदन जारी होने की तारीख को 18 वर्ष से कम और 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष है। वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1: सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- bhc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर Recruitment Clerk – 2021 के लिंक पर जाएं।

स्टेप 3: अब Recruitment for the post of Clerk – 2021 के लिंक पर जाएं।

स्टेप 4: अब Apply Online के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें।

स्टेप 6: प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से Application form भरें।