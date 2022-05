Booker Prize Gitanjali Sri ‘Ret Samadhi’: लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास ‘रेत समाधि’ को मिला अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज,दर्ज कराया ये खास रिकॉर्ड

Booker Prize Geetanjali Shree ‘Ret Samadhi’: लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास ‘रेत समाधि’ को अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। इसके साथ ही ‘रेत समाधि’ प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है। गीतांजलि श्री के उपन्यास को डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनूदित किया है। यह 50,000 पाउंड के पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिन्दी भाषा का उपन्यास है। ‘रेत समाधि’ विश्व की उन 13 पुस्तकों में शामिल थी, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लिस्ट में शामिल किया गया था।

गुरुवार को लंदन में एक समारोह में लेखिका गीतांजलि श्री ने कहा कि मैं “बोल्ट फ्रॉम द ब्लू” से “पूरी तरह से अभिभूत” थीं। पुरस्कार पाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी बुकर का सपना नहीं देखा था। मैं चकित, खुश, सम्मानित और विनम्र हूं महसूस कर रही हूं। उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार के मिलने से एक अलग तरह की संतुष्टि है। लेखिका गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंध रखती हैं।

