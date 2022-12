Breaking- मेघालय में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, एक MLA ने थामा एनपीपी का झंडा

शिलांग। मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव (Upcoming Assembly Elections in Meghalaya) से पहले कांग्रेस बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस नेता और राज्य की पूर्व मंत्री डॉक्टर अम्पारीन लिंगदोह (Former Minister Dr Amparin Lyngdoh) ने सोमवार को पार्टी का दामन छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि एक और विधायक के साथ लिंगदोह सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

डॉक्टर अम्पारीन लिंगदोह ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने कांग्रेस से अपना औपचारिक इस्तीफा दे दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने राहुल गांधी (Rahul Gandhi), प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) और मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) को भी टैग किया है। बताते चलें कि नेशनल पीपुल्स पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सहयोगी है। अपने पत्र में डॉ. अम्पारीन लिंगदोह (Dr Amparin Lyngdoh)ने कहा है कि वह अपने जीवन के अधिकांश समय में कांग्रेस की सिपाही रही हैं।

I have tendered my formal resignation from @INCIndia. @kharge @RahulGandhi @priyankagandhi pic.twitter.com/O6krOZzSEd

— Dr. Ampareen Lyngdoh (@ampareenlyngdoh) December 19, 2022