Breaking- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हुए हाउस अरेस्ट? सुब्रमण्यम स्वामी ने किया ट्वीट

Breaking-चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) को हाउस अरेस्ट (House Arrest) किए जाने का दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में जब शी जिनपिंग (Xi Jinping) उजबेकिस्तान के समरकंद एससीओ समिट(SCO Summit) में थे, तभी उन्हें सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। हालांकि अब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (Chinese Communist Party) और न ही वहां के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स (Global Times) ने इसका खंडन किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर # XiJinping हैशटैग पर हजारों की संख्या में ट्वीट किए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) के ट्वीट के बाद ये सवाल तेजी से उठ रहा है। हालांकि उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा है कि इस अफवाह की जांच की जानी चाहिए कि शी जिनपिंग (Xi Jinping) बीजिंग में नजरबंद हैं।

New rumour to be checked out: Is Xi jingping under house arrest in Beijing ? When Xi was in Samarkand recently, the leaders of the Chinese Communist Party were supposed to have removed Xi from the Party’s in-charge of Army. Then House arrest followed. So goes the rumour. — Subramanian Swamy (@Swamy39) September 24, 2022

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट

सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने ट्वीट किया कि चीन को लेकर एक नई अफवाह है, जिसकी जांच की जाएगी। क्या शी जिनपिंग (Xi Jinping) नजरबंद हैं? माना जा रहा है कि जब जिनपिंग हाल ही में समरकंद में थे, तब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (Chinese Communist Party) के नेताओं ने सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उसके बाद अफवाह है कि उन्हें हाउस अरेस्ट (House Arrest) किया गया। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है।

#PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that #XiJinping was under arrest after #CCP seniors removed him as head of PLA pic.twitter.com/hODcknQMhE — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) September 23, 2022

चीनी सोशल मीडिया यूजर्स ने भी किया दावा

चीन के ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से दावा किया गया है कि जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है। कहा जा रहा है कि अब ली कियाओमिंग चीन के नए राष्ट्रपति (Li Qiaoming is the new President of China) बन गए हैं।

खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं

फिलहाल, ऐसी खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इंटरनेशनल डेस्क के पत्रकारों का मानना है कि ऐसी बातें सिर्फ़ कोरी चर्चा भर हैं। चीन की खबरें देने वाले ग्लोबल टाइम्स (Global Times), सीएनएन (CNN)या बीबीसी (BBC) जैसे चैनलों ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में अब तक का सच यही है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है और न ही चीन में कोई तख्तापलट हुआ है।

क्यों उड़ी चीनी राष्ट्रपति को लेकर अफवाह?

दरअसल चीन में इस हफ्ते दो पूर्व मंत्री को मौत और चार अधिकारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि ये एक ‘राजनीतिक गुट’ का हिस्सा थे। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चल रहा है। माना जा रहा है कि ये अधिकारी और पूर्व मंत्री जिनपिंग के विरोधी थे। ऐसा माना जा रहा है कि जिनपिंग विरोधी खेमे की ओर से यह अफवाह फैलाई गई है।

जिनपिंग हाल ही शामिल हुए थे SCO समिट में

अभी हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) 22वें शंघाई सहयोग संगठन (22nd Shanghai Cooperation Organization) में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचे हुए थे। एससीओ (SCO) की इस बैठक में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी (Indian PM Narendra Modi) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) भी शामिल हुए थे। इस बैठक में अगले 23वें एससीओ (23nd SCO) की मेजबानी भारत को दी गई है। इसके लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) और रूसी राष्ट्रपति पुतिन (Russian President Vladimir Putin) ने भारत को बधाई भी दी थी।