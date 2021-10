Breaking: पूर्व टेस्ट कप्तान का 68 साल की उम्र में निधन, श्रीलंकाई टीम के कोच के रूप में भी किया था कार्य

नई दिल्ली। बीतें एक सप्ताह के अंदर क्रिकेट जगत से जुड़े दूसरे व्यक्ति का निधन हो गया। कुछ ही दिन पहले भारत के एक युवा क्रिकेटर की मौत हो गई थी उसकी शोक से अभी क्रिकेट जगत उभरा भी नहीं था कि आज श्रीलंका के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान बंदुला वर्णापुरा(Bandula Vrnapura) का सोमवार को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 68 वर्ष के थे। वर्णापुरा ने 1982 में कोलंबो में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में श्रीलंका(Srilanka) की कप्तानी की थी। उन्होंने श्रीलंका की तरफ से पहली गेंद का सामना किया और टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला रन बनाया। इस मैच में उन्होंने एक ही टेस्ट मैच में ओपनिंग और बॉलिंग (दूसरी पारी) करने का असाधारण रिकॉर्ड भी बनाया था।

वर्णापुरा ने इसके बाद टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने का फैसला किया। ये श्रीलंका क्रिकेट की एक बहुत बड़ी क्षति है। वर्णापुरा ने श्रीलंका के लिए चार टेस्ट और 12 वनडे मैच खेले थे। पूर्व सलामी बल्लेबाज बंदुला ने ओल्ड ट्रैफर्ड में वेस्टइंडीज के खिलाफ 1975 विश्व कप मैच में अपना वनडे डेब्यू(Debau) किया था। अपने अगले मैच में उन्होंने डेनिस लिली और जेफ थॉमसन की खतरनाक तेज गेंदबाज जोड़ी के खिलाफ 39 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली थी। 1979 में अगले विश्व कप में उन्होंने भारत के खिलाफ एक फेमस जीत के लिए श्रीलंका की कप्तानी की। उन्होंने 1981-82 सीजन में पाकिस्तान(Pakistan) के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर (77 रन) बनाया था।

Really sadness that we hear that our 1st test captain sir bandula Warnapura has passed away.. thoughts and prayers are with his family.. may you attain nibbana sir 🙏 pic.twitter.com/DfQjGnyepI

— dinesh chandimal (@chandi_17) October 18, 2021