Breaking-तंजानिया में पैसेंजर प्लेन झील में क्रैश, यात्रियों के हताहत होने की आशंका

डोडोमा। अफ्रीकी देश तंजानिया में एक यात्री विमान झील में क्रैश हो गया है। यात्रियों के हताहत होने की आशंका है। पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में रविवार को एक विमान हादसा हो गया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि तंजानिया का प्रिसिजन एयर (Precision Air) विमान लेक विक्टोरिया (Lake Victoria) में गिर गया है। घटना के समय दर्जनों यात्री इस विमान में बैठे थे। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की बड़ी झीलों में से एक है। हालांकि फिलहाल ये भी साफ नहीं है कि विमान किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से गिरा या फिर किसी मजबूरी में इसे यहीं उतारने की कोशिश की गई।

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway

केन्या के ‘कैपिटल न्यूज’ ने बताया कि हादसे के बाद बचावकर्मी लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास करते नजर आए। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि असल में विमान में कितने लोग सवार थे। इस बीच सुबह 11 बजे तक कम से कम 15 यात्रियों को बचा लिया गया था और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बचाव कार्य इसके बाद भी जारी है।

वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में मछुआरों की नावों को विमान के मलबे के चारों ओर दिखा जा सकता है। इन तस्वीरों में पानी में डूबे विमान का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा है।

Precision Air plane crashes into Lake Victoria while trying to land in Tanzania; no word on casualties pic.twitter.com/EpRrgPvAVB

— BNO News (@BNONews) November 6, 2022