Breaking: लांच हुई टी20 क्रिकेट विश्वकप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी, यहां देखें

नई दिल्ली। आज यानी दिन बुधवार को टीम इंडिया की नई जर्सी लांच कर दी गई है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की नई जर्सी की लांचिंग की जानकारी ट्वीटर पर एक ट्वीट के जरीये दी। भारत टी-20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगा। टी-20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए भारतीय खिलाड़ी इस समय यूएई में है और आईपीएल 2021 में हिस्सा ले रहे हैं।

