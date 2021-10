Breaking: टेस्ट मैच में शतक लगाने और 10 विकेट चटकाने वाले पहले महान क्रिकेटर का निधन

Breaking: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एलन डेविडसन का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। सीए ने डेविडसन के निधन की जानकारी देते हुए कहा,’डेविडसन का चला जाना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद ही दुख भरी खबर है। इससे पूरा क्रिकेट जगत आहत है। डेविडसन किसी एक टेस्ट मैच में शतक लगाने और 10 विकेट चटकाने वाले पहले क्रिकेटर थे। उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक है। न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर और बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज डेविडसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने कुल 186 विकेट हासिल किए थे और साथ ही उन्होंने 1328 रन भी बनाए थे। उन्हें साल 2011 में आईसीसी ने हॉल आफ फेम में शामिल किया था। रिटायरमेंट के बाद वह पांच साल तक ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सिलेक्टर भी रहे थे।

Vale Alan Davidson.

Australian cricket is mourning the loss of the 92-year-old, who in his prime was widely recognised as one of cricket's predominant all-rounders. pic.twitter.com/eH4szo7V4h

