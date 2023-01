यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह,’…तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा’

Brij Bhushan Singh On Allegations: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष (President of Wrestling Federation of India) और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) पर पहलवानों ने यौन शोषण (Sexual Harassment)जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए बुधवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले पर अब बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा है जो सामने से आकर कह सके कि फेडरेशन ने किसी एथलीट का उत्पीड़न किया है।