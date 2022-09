Britain : ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III का संसद में पहला भाषण, ‘इतिहास के महत्व’ और ‘दिवंगत मां’ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का किया जिक्र

ब्रिटेन (Britain) के सम्राट चार्ल्स तृतीय (King Charles III) ने सोमवार को पहली बार संसद (Parliament) को संबोधित किया। इस दौरान संसद के लगभग 900 सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ‘इतिहास के महत्व’ (Significance of History) और ‘अपनी प्रिय दिवंगत मां’ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसद हमारे लोकतंत्र का जीवंत तंत्र (Parliament is the Living Mechanism of Our Democracy) है।