BSNL का बड़ा धमाका : अब ₹485 में 72 दिन तक रोज 2GB डेटा, Unlimited कॉलिंग-SMS

नई दिल्ली। भारत में टेलीकॉम सेक्टर लगातार बदल रहा है। हर कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए-नए ऑफर लेकर आ रही हैं। प्राइवेट कंपनियों की कड़ी टक्कर के बीच BSNL भी अपने सस्ते और दमदार प्लान्स से यूजर्स का ध्यान खींच रहा है। इसी कड़ी में BSNL ने 485 रुपये का प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है।

बीएसएनएल के इस प्लान में ग्राहकों को 500 रुपये से भी कम कीमत में पूरे 72 दिन की लंबी वैलिडिटी दी जा रही है, ये प्लान सबसे सस्ता है। इसमें न सिर्फ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग बल्कि हर दिन हाई-स्पीड डेटा और 100 SMS/दिन भी शामिल है। इस पैक में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। चाहे लोकल कॉल हो या STD, आप बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के आराम से बात कर सकते हैं।

बीएसएनएल के इस प्लान में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। यानी पूरे प्लान की अवधि में करीब 144GB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजमर्रा के इंटरनेट उपयोग, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सही है। BSNL का 485 रुपये वाला प्लान 72 दिन की वैलिडिटी देता है। यानी, लगभग ढाई महीने तक आपको दोबारा रिचार्ज की टेंशन नहीं होगी। यह उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लंबी अवधि का सस्ता पैक चाहते हैं।

बीएसएनएल के 485 रुपये वाले प्लान में कॉल और डेटा के अलावा इस पैक में 100 SMS प्रतिदिन भी दिए जा रहे हैं। यानी आप मैसेजिंग की सुविधा का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं।

Jio, Airtel और Vi को टक्कर

जहां Jio, Airtel और Vi अपने यूजर्स को महंगे पैक ऑफर करते हैं, वहीं BSNL का यह 485 रुपये वाला प्लान लंबे समय तक चलने वाला और बजट-फ्रेंडली है। यही वजह है कि यह यूजर्स के बीच चर्चा में है।