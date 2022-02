Budget 2022: बजट में गरीब, किसान, युवा के लिए कुछ भी नहीं, राहुल गांधी ने बोला हमला

Budget 2022: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बजट को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि, मोदी सरकार के इस बजट में युवा, किसान, MSME के लिए कुछ नहीं है।

बता दें कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। बजट में युवाओं को रोजगार, गरीबों के लिए घर और नई ट्रेनों को लेकर कई अहम एलान किए गए। हालांकि, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

M0di G0vernment’s Zer0 Sum Budget!

Nothing for

– Salaried class

– Middle class

– The poor & deprived

– Youth

– Farmers

– MSMEs

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2022