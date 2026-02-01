Budget 2026 : हेल्थकेयर सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान, बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत अगले साल में 10000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी सरकार  

Budget 2026 : आज 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस बजट से जहां टैक्सपेयर्स को राहत की उम्मीद है तो वहीं मिडिल क्लास से लेकर गांव-किसान की नजरें भी सरकार पर टिकी हैं। वित्त मंत्री ने इस दौरान हेल्थकेयर सेक्टर और इकोनॉमी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायो फार्मा शक्ति ( Biopharma Shakti) पहल की घोषणा की है। सरकार बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत अगले साल में 10000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह भारत को दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

एनआईएमएएस

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा, सरकार उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए एनआईएमएएस की स्थापना करेगी।

दुर्लभ बीमारियों

17 कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की 7 दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट।

चिकित्सकीय पर्यटन केंद्र

सरकार चिकित्सा पर्यटन के लिए पांच केंद्रों की स्थापना में राज्यों की मदद करेगी और बजट में इसी के तहत पांच चिकित्सकीय पर्यटन केंद्र (Medical tourism center) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने में राज्यों की सहायता के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती है। ये केंद्र चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को मिलाकर एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसर के रूप में कार्य करेंगे। इनमें आयुष केंद्र, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्र और निदान, पश्चात देखभाल और पुनर्वास के लिए बुनियादी ढांचा शामिल होगा। ये केंद्र डॉक्टरों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों सहित स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए विविध रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे।

वृद्धावस्था देखभाल से लेकर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती तक: बजट योजना के तहत 1.5 लाख प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का निर्माण किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत करने हेतु सीतारमण की घोषणा।