Budget Session 2022 Live : सोनिया गांधी बोलीं- सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक सौहार्द्र भंग करने की कर रही है कोशिश सरकार

नई दिल्ली। बजट सत्र 2022 (Budget Session 2022) में भाग लेते हुए बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का उपयोग नेताओं, राजनीतिक दलों द्वारा पॉलिटिकल नरेटिव को आकार देने के लिए किया जा रहा है। यह बार-बार नोटिस में आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही हैं।

I urge the Govt to put an end to the systematic influence & interference of Facebook & other SM giants in the electoral politics of world's largest democracy.

We need to protect our democracy & social harmony regardless of who is in power.

– Congress President Smt. Sonia Gandhi

