Sub-Inspector और Constable के पद पर यहां निकली बम्पर भर्ती, ऐसे करें जल्द आवेदन

Recruitment to the posts of Constable and Sub-Inspector : मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। कांस्टेबल के पदों पर 50 वैकेंसी है और सब-इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) के पदों पर 10 वैकेंसी। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकाली गई है। 19 साल बाद मध्य प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से खिलाड़ियों की सीधी भर्ती निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2021 तय की गई है।

4 अक्टूबर तक प्रतिभागी अपने फार्म में संशोधन कर सकते हैं। योग्य खिलाड़ी पुलिस विभाग की वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। हर कैटेगरी के मेडल प्रमाण पत्र को अंक प्रदान किए जाएंगे, फिर इन अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी।

आवश्यक जानकारी

कांस्टेबल – 10वीं पास , आरक्षित वर्ग के लिए – 8वीं पास

सब इंस्पेक्टर – किसी भी विषय से ग्रेजुएशन

आयु सीमा

18 से 33 वर्ष।

महिला वर्ग, एससी, एसटी व ओबीसी को पांच वर्ष की छूट मिलेगी।

आवेदन के लिए जरूरी शर्तें

सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वे खिलाड़ी ही आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने ओलिंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में देश के लिए मेडल जीते हैं। वहीं अधिकृत राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के मेडलिस्ट आरक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।